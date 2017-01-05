В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

В Украине сегодня, 5 января 2017 года, вступил в силу Закон "О Высшем совете правосудия". Документ был опубликован 4 января 2017 года в газете "Голос Украины".

Согласно закону значительно расширяются полномочия Высшего совета правосудия по сравнению с полномочиями Высшего совета юстиции. Теперь Высший совет правосудия будет увольнять судей, вносить президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

"Орган убирает политическую составляющую в судебной ветке власти, в первую очередь с механизмов назначения, перевода, увольнения судей, разрешения на задержание или арест судьи", - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

Также совет предполагается уполномочить лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно проекту, Высший совет правосудия также будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

Кроме того, совет предусматривается уполномочить назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.