 

В Украину собирается австрийский министр. Побывает и на Донбассе

30 декабря 2016 г. 15:02
Источник: Укринформ
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Во время визита в Украину министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, который ожидается в ближайшее время, австрийский дипломат намерен посетить восток и доехать до линии разграничения.

Об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел-руководитель аппарата Вадим Пристайко.

"Мы в ближайшее время - в начале года - ждем в Украине министра иностранных дел Австрии. Эта страна будет председательствовать в ОБСЕ, поэтому он хочет, и мы это поддерживаем, приехать и своими глазами посмотреть, что происходит на востоке. Из соображений безопасности мы не будем раскрывать его маршрут, но он доедет до линии разграничения", - сказал Пристайко.

По его словам, распространенное представление о дипломате как о человеке с бокалом шампанского не совсем соответствует действительности.

"В наших реалиях дипломату иногда приходится надевать бронежилет и везти своего партнера, например, в Широкино, чтобы продемонстрировать следы обстрелов и дать возможность пообщаться с военными, которые защищают страну", - отметил заместитель министра.

 

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