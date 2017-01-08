 

В Укргидрометцентре сообщили, когда прекратятся снегопады и метели

08 января 2017 г. 13:04
Источник: Новое время
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По сообщениям Гидрометцентра, в воскресенье, 8 января, погодные условия будут оставаться сложными - продлятся снегопады и метели.

В частности, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - метели и гололедица. Ожидается, что за день сугробы вырастут на 15-20 см.

Будет и в дальнейшем морозно, до -13 градусов.

Однако уже на 9 января метеорологи прогнозируют улучшение погоды, уменьшение снежных осадков.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о понижение температуры на Западе и Севере. В Карпатах и Прикарпатье, до -25 градусов по Цельсию.

Напомним, что автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.

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