В Укргидрометцентре сообщили, когда прекратятся снегопады и метели

По сообщениям Гидрометцентра, в воскресенье, 8 января, погодные условия будут оставаться сложными - продлятся снегопады и метели.

В частности, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий - метели и гололедица. Ожидается, что за день сугробы вырастут на 15-20 см.

Будет и в дальнейшем морозно, до -13 градусов.

Однако уже на 9 января метеорологи прогнозируют улучшение погоды, уменьшение снежных осадков.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о понижение температуры на Западе и Севере. В Карпатах и Прикарпатье, до -25 градусов по Цельсию.

Напомним, что автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет.