В Укрзализныце проходят обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят обыски в офисе филиала Центр обеспечения производства (ЦОП) ПАО Укрзализныця.
Об этом сообщил источник в УЗ, пишет oilnews.
По словам собеседника, силовики начали проводить следственные действия утром 2 марта.
"С самого утра гости. Обыски касательно топлива", – говорит собеседник.
Позже пресс-служба Укрзализныци подтвердила факт проведения следственных действий сотрудниками ГПУ.
"Укрзализныця готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и будет способствовать ходу следствия", – ответила УЗ в своем сообщении на запрос oilnews.
В то же время, причину по которой силовики пришли с обыском, в УЗ не назвали.
Напомним, что 27 января 2017 года Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) было возбуждено дело по январскому эпизоду, связанному с пересмотром цен на дизельное топливо, закупаемое у компании ВОГ АЭРО ДЖЕТ.