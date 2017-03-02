В Укрзализныце проходят обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят обыски в офисе филиала Центр обеспечения производства (ЦОП) ПАО Укрзализныця.

Об этом сообщил источник в УЗ, пишет oilnews.

По словам собеседника, силовики начали проводить следственные действия утром 2 марта.

"С самого утра гости. Обыски касательно топлива", – говорит собеседник.

Позже пресс-служба Укрзализныци подтвердила факт проведения следственных действий сотрудниками ГПУ.

"Укрзализныця готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и будет способствовать ходу следствия", – ответила УЗ в своем сообщении на запрос oilnews.

В то же время, причину по которой силовики пришли с обыском, в УЗ не назвали.

Напомним, что 27 января 2017 года Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) было возбуждено дело по январскому эпизоду, связанному с пересмотром цен на дизельное топливо, закупаемое у компании ВОГ АЭРО ДЖЕТ.