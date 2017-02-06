В Вашингтоне согласны с критикой постпреда США при ООН в адрес России

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в пятницу, что разделяет позицию постпреда США при ООН Никки Хейли по вопросу антироссийских санкций.

"Я думаю, постпред Хейли очень четко выразила наши опасения по поводу оккупации Россией Крыма", - заявил Ш.Спайсер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли новая администрация сохранять санкции, существующие в отношении России или как-то их расширять. При этом он ничего не сказал о дальнейших планах администрации США по поводу санкций против РФ.

Пресс-секретарь Белого дома вновь напомнил, что решение, опубликованное накануне Минфином США относительно некоторых изменений, коснувшихся ограничительных мер в отношении ФСБ РФ, - не ослабление санкций, а лишь "положенное уточнение".

Накануне, выступая в Совете безопасности ООН Н.Хейли заявила: "Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".