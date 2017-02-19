В воскресенье боевики 41 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

По состоянию на 18.00 воскресенья боевики совершили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов 1 военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, сообщается, что один военнослужащий, считавшийся вчера пропавшим без вести, погиб.

На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП – Широкино, из противотанковых ракетных комплексов – Водяное.

На Донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.