 

В воскресенье боевики 41 раз обстреляли позиции сил АТО, - штаб

19 февраля 2017 г. 19:20
Источник: Интерфакс - Украина
6 просмотров

По состоянию на 18.00 воскресенья боевики совершили 41 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов 1 военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, сообщается, что один военнослужащий, считавшийся вчера пропавшим без вести, погиб.

На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП – Широкино, из противотанковых ракетных комплексов – Водяное.

На Донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.