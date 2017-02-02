В ВР запланировали IT-день: Рассмотрят законопроекты о доступе к инфрастуктуре и о 4G

В Верховной Раде запланировали провести IT-день на следующей неделе, уже 7-9 февраля парламент может рассмотреть законопроекты по информатизации и связи. Об этом сообщил нардеп от “Самопомочи”, глава комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в интервью “Forbes Украина”.

“Ко второму чтению мы будем подавать, кроме законопроекта о доступе к инфраструктуре, документ об электронных доверительных услугах, который положит начало новой экономики, новых малых бизнесов. У нас около 40 млн работающих GSM-карт, и около 35 млн пластиковых банковских карточек. Этот закон открывает для пользователей всех этих карточек электронные сервисы по всей стране. Создание таких сервисов – это работа для IT-компаний, софтверных, трансграничное взаимодействие по банковским сервисам. К этому документу поступило около 300 поправок”, - сказал Дониленко.

По его словам, также будут рассматривать законопроект об облачных технологиях.

“Против него борется пятая колонна коррупционеров, потому у этих людей коррупционные контракты с государством на размещение государственных ресурсов в дата-центрах, и они боятся потерять свои средства. Их не интересует ни безопасность государства, ни экономия государственных средств”, - отметил нардеп.

По его словам, под куполом рассмотрят законопроект об основах кибербезопасности. Всего планируют проголосовать восемь документов.

Он подчеркнул, что важнейшим из всех перечисленных законопроектов является документ о доступе к инфраструктуре; комитет рекомендовал его рассмотрение во втором чтении в декабре прошлого года.

В ответ на вопрос, какие силы влияют на то, что происходит с этим законопроктом, Данченко сказал: “Это энергетическое лобби, конечные бенефициары которого связаны с Россией. И не просто так они не дают строить оптические линии связи. Россия заинтересована, чтобы не было информации, чтобы не было телевидения там, где нужно, и тому подобное. И все, кто не поддержат этот законопроект, поддерживают гибридную войну против Украины. Далее, есть нерадивые представители местной власти, которые на этом сейчас зарабатывают. А закон убивает эту коррупцию, поскольку устанавливает единые правила игры. Это невыгодно коррумпированным ЖКХ и мэрам, у которых сейчас есть все, что угодно, и не платят много за что”.

О введении 4G депутат сказал, что в первом квартале текущего года ,согласно дорожной карты, будут все возможности для подготовки тендера на 4G.

“К сожалению, поскольку законопроект "Об электронных коммуникациях" не был проголосован в первый IT-день, технически есть вопросы по срокам выполнения. У меня есть надежда, что он будет проголосован в первом чтении в ближайшее время. Также очень важно, чтобы была введена технологическая нейтральность, тогда операторы получат возможность развивать не только 4G, но и связь пятого поколения”, - уточнил Данченко.