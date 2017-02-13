 

В ВСУ прояснили ситуацию с "захватом" крымскотатарского батальона

13 февраля 2017 г. 10:57
Источник: Зеркало недели
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В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины рассказали свою версию событий с "захватом" базы крымскотатарского батальона в поселке Чонгар Генического района Херсонской области.

Военные заявили, что армейское подразделение в Чонгаре пытались атаковать представители незаконных вооруженных группировок, а информация о захвате крымскотатарского батальона военными не соответствует действительности.

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ, на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", - сказано в сообщении оперативного командования "ЮГ" в сети Facebook. Представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

"Сообщение о нападении Вооруженных Сил Украины на общественную организацию "Аскер" является ни чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные Силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе", - отмечают военные.

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