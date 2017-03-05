В Японии потерпел крушение спасательный вертолет

Вертолет спасательной службы Японии потерпел крушение в префектуре Нагано.
Об этом сообщает NHK.
Спасатели обнаружили тела троих членов экипажа. Судьба еще шести человек неизвестна.
Идет поисково-спасательная операция, полиция выясняет причины происшествия.
Воздушное судно совершало учебный полет с девятью людьми на борту. Через два часа после вылета в префектуре Нагано были обнаружены обломки вертолета.
Напомним, что накануне сирийский МиГ-23 упал на границе с Турцией. Пилот катапультировался, его пока не нашли.