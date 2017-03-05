В Японии продлили срок полномочий премьер-министра

Срок полномочий премьер-министра Японии увеличили до девяти лет.

Как сообщает The Japan Times, соответствующее решение приняла правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии.

Изменения были внесены в устав партии. Теперь ее лидер может занимать пост премьер-министра страны три трехлетних срока подряд. Ранее лидер партии мог занимать пост премьер-министра в течение двух трехлетних сроков.

Изменения в партийном уставе могут позволить действующему премьер-министру Японии Синдзо Абэ оставаться у власти дольше, чем кому-либо из его предшественников. Согласно законодательству Японии, главу правительства страны назначает правящая партия, победившая на выборах в парламент. Если ЛДП удастся сохранить этот статус на грядущих выборах в сентябре 2018 года, полномочия Абэ на посту премьер-министра продлят до 2021 года. Пост главы правительства Японии он занимает с 2012 года.

The Japan Times отмечает, что продление срока полномочий главы государства - это "замечательный поворот" для Японии, где в течение шести лет - с 2006 по 2012 - сменилось шесть премьер-министров.