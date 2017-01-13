 

В Японии раскупили саке, которое пил Путин

13 января 2017 г. 11:53
Источник: Корреспондент.net
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В Японии раскупили саке, которое попробовал в ходе визита в эту страну президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании-производителя напитка Такафуми Сумикаву.

"Саке Восточная красавица. Первый штандарт, которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей... Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки", – рассказал Сумикава.

По его словам, сейчас очередь ожидания на Восточную красавицу составляет два-три месяца.

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