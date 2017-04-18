В Йемене разбился вертолет ВВС Саудовской Аравии

В Йемене разбился вертолет Black Hawk военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

Погибли 12 военнослужащих, в том числе четыре офицера, передает AFP со ссылкой на заявление арабской коалиции.

Вертолет упал во время операции, которая проходила в провинции Мариб к востоку от йеменской столицы Саны. Причина падения не уточняется.

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов - шиитское движение "Ансар Аллах" - и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.