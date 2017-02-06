В Южной Африке нашли кости ископаемого бульбазавра

Ученые описали новый вид животных, который назвали в честь покемона - Bulbasaurus phyloxyron.

Это животное относилось к дицинодонтам: животным, которых совсем недавно относили к динозаврам, но в конце XX века выделили в отдельный класс синапсидов, или зверообразных, отмечает Phys.org.

Дицинодонты, жившие примерно 260 миллионов лет назад выглядели довольно странно - как гибрид черепахи, динозавра и кабана. Но они были намного ближе к млекопитающим, чем динозавры - в частности, из-за схожего строения нижней челюсти.

Новый вид дицинодонтов был описан в регионе Кару в Южной Африке. Ученые назвали ископаемое животное Bulbasaurus phylloxyron, что должно понравиться поклонникам покемонов по всему миру. Но на самом деле название дано по форме носа, (bulbous переводится как "луковичный, выпуклый"), а не в честь покемона. Впрочем, вероятно, покемон получил свое имя от того же слова.

"Дицинодонтов или похожих на них животных сейчас не существует, но они были самыми успешными травоядными своего времени", - говорит ведущий автор исследования доктор Кристиан Каммерер.

Череп ископаемого животного - всего около 16 сантиметров в длину, то есть бульбазавр был размером со среднюю собаку. Но животное выделялось не только носом характерной формы, но и большими зубами.

"Их клыки были просто огромными по сравнению с другими жившими тогда дицинодонтами", – рассказал Каммерер, добавив, что именно по этим огромным зубам он и понял, что имеет дело с новым, неизвестным ранее видом животных.