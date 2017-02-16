В зоне АТО 16 февраля погибли 3 военных, 4 ранены

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16 февраля 2017 г. 20:18
Источник: РБК-Украина
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Всего зафиксировано 35 обстрелов

В зоне антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по состоянию на 18:00 16 февраля 2017 года погибли трое украинских военных, четверо получили ранения. Об этом сообщил штаб АТО в Facebook.

Сообщается, что на Донецком направлении из минометов различных калибров российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия опять же обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. Отмечено, что по Зайцево огонь вел снайпер.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Новоселовку, Водяное, Лебединский, Широкино, Павлополь, Гнутово. Отмечено, что по Широкино вели огонь БМП противника, а с противотанковых ракетных комплексов обстреляли Богдановку.
 

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