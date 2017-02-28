 

В зоне АТО нашли арсенал с гранатометами

28 февраля 2017 г. 19:58
Источник: Укринформ
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Тайник был обустроен в заброшенном доме в селе Валерьяновка Волновахского района Донетчины. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, семь гранат «Ф-1» и «РГД-5» с запалами, а также три упаковки патронов калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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