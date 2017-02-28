В зоне АТО нашли арсенал с гранатометами

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили хранилище с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
«Тайник был обустроен в заброшенном доме в селе Валерьяновка Волновахского района Донетчины. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, семь гранат «Ф-1» и «РГД-5» с запалами, а также три упаковки патронов калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.