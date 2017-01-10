 

В зоне АТО в результате обстрелов погиб украинский военный, двое раненых, - штаб

10 января 2017 г. 19:59
Источник: РБК-Украина
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Всего в течение дня боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего в течение сегодняшнего дня боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

Новозвановка попала под вражеский обстрел из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении - под огонь из минометов различных калибров попали Авдеевка, Опытное и Зайцево.  

ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге на Донбассе.

 

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