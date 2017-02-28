В зоне АТО в результате обстрелов погибли 2 украинских военных, один ранен, - штаб

Боевики 56 раз обстреливали силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в течение дня, 28 февраля 2017 года, в результате обстрелов погибли 2 украинских военных, один ранен. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 56 обстрелов. Двое наших военных погибли, один ранен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Водяное, из минометов - Гнутово, Широкино, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Гнутово. Кроме того, сообщается, что по Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер.

"На Донецком направлении танк обстреливал шахту Бутовку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Верхнеторецкое, Невельское, Богдановку, Авдеевку и Луганское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Крымское, а из стрелкового оружия Станицу Луганскую и Новоолександровку.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО за прошедшие сутки ранен один украинский военный, погибших нет.