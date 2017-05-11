В зоне АТО за день погиб один военный, еще трое ранены, - штаб

11 мая 2017 г. 19:48
Источник: РБК - Украина
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В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе 11 мая 2017 года в результате боевых действий погиб один военный, еще трое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. "С начала суток российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников… один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Донецком направлении боевики из минометов обстреляли силы АТО в районе Луганского и Авдеевки, из других видов вооружения - вблизи Зайцево, Новгородского и Каменки. На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли военных вблизи Новозвановки, Валуйского и Крымского.

Больше всего вооруженных провокаций против сил АТО зафиксировано на Приморском направлении, где боевики из минометов стреляли по опорным пунктам ВСУ в районе Марьинки, Красногоровки, Широкино, Павлополя и Чермалыка. На том же участке фронта враг кое-где применял гранатометы и стрелковое оружие.
 

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