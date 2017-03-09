В зоне АТО за день пострадали пятеро украинских военных, - штаб

Боевики за день 39 раз обстреляли позиции сил АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 9 марта 2017 года пострадали пятеро украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 39 обстрелов. Трое наших военных ранены, двое травмированы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Новотроицкое, Водяное, Павлополь и Богдановку, а также ряд других населенных пунктов - из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганском направлении из минометов обстреляли Новоалександровку и Попасную, на Донецком - Авдеевку, Дачу и Луганское. Напомним, ранее сообщалось, что в больницу Днепра доставили пятерых раненых из зоны АТО.

