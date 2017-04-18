В зоне АТО за день ранения получили 2 военных, - штаб

Боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в результате боевых действий 18 апреля 2017 года ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. В частности, опорные пункты в районе Авдеевки и Каменки обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, военных в Песках и Опытном - из пулеметов крупного калибра.

На Приморском направлении по опорным пунктам вблизи Красногоровки боевики стреляли из минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, обстреляны позиции военных под Старогнатовкой, Водяным и Чермалыком. На Луганском направлении из минометов и автоматических гранатометов обстреляли опорные пункты возле Катериновки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами.