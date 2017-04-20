 

В зоне АТО за день ранения получили 4 военных, - штаб

20 апреля 2017 г. 19:51
Источник: РБК-Украина
2 просмотра

Боевики за день 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе 20 апреля 2017 года в результате боевых действий ранения получили 4 военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 22 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Приморском направлении боевики обстреливали позиции вблизи Марьинки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также противник обстреливал военных в районе Павлополя, Водяного, Чермалыка и Красногоровки.

На Донецком направлении из минометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Каменку, Майорск, Зайцево, Опытное и Пески. На Луганском направлении из минометов и автоматических гранатометов обстреляли опорные пункты возле Катериновки и Донца.    

 

Ранее штаб АТО заявил о распространении в интернете информации, которая дискредитирует ВСУ. 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.