В зоне АТО за день ранения получили 4 военных, - штаб

Боевики за день 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе 20 апреля 2017 года в результате боевых действий ранения получили 4 военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 22 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Приморском направлении боевики обстреливали позиции вблизи Марьинки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также противник обстреливал военных в районе Павлополя, Водяного, Чермалыка и Красногоровки.

На Донецком направлении из минометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Каменку, Майорск, Зайцево, Опытное и Пески. На Луганском направлении из минометов и автоматических гранатометов обстреляли опорные пункты возле Катериновки и Донца.

Ранее штаб АТО заявил о распространении в интернете информации, которая дискредитирует ВСУ.

