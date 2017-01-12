Вам плохо? Порошенко осадил чиновника в Одессе

Во время брифинга в Одессе чиновник перебил Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов.

"Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", - заявил Порошенко чиновнику, которого не видно в ролике.

Порошенко также сказал, что "не давал слова".

"Извините, но я вам пока слова не давал. Если вы хотите доложить президенту любую информацию, то я вам предоставлю эту возможность", - заявил Порошенко.