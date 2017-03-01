 

Ващиковский надеется на имплементацию в ЕС безвизового режима для Украины за несколько месяцев

01 марта 2017 г. 20:18
Источник: РБК-Украина
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Ващиковский встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский надеется на завершение имплементации решения Евросоюза о безвизовом режиме для Украины в течение нескольких месяцев. Об этом он сказал сегодня он в ходе совместной с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. 

"Мы также давим на наших европейских колег, чтобы имплементировать как можно скорее обещание визовой либерализации... Я надеюсь, что за следующие несколько месяцев они будут полностью имплементированы", - сказал он.

Ранее Ващиковский заявлял, что нормандский формат не решает украинско-российский конфликт.
 

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