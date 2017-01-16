 

Великобритания отправит свои корабли, чтобы сопроводить российский Адмирал Кузнецов по пути из Сирии

16 января 2017 г. 16:07
Источник: Новое Время
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По пути из Сирии российскую авианесущую группу будет сопровождать британский флот.

Об этом в комментарии The Telegraph рассказал командующий ВМС Великобритании Филипп Джонс.

Соответствующие меры предприняты в контексте активизации России.

Согласно сообщению, британские фрегаты и подлодки вместе с флотом союзников НАТО отслеживают передвижения российских кораблей.

"В Северной Европе и Балтике мы отмечаем самый высокий уровень активности российского флота со времен окончания холодной войны", - цитирует газета заявление Джонса.

Напомним, Генштаб РФ 6 января подтвердил, что Вооруженные силы России в Сирии начали сокращение группировки в связи с режимом прекращения огня в этой стране. Ожидалось, что первой ее покинет авианосец Адмирал Кузнецов, крейсер Петр Великий и сопровождающие их корабли.

О том, что крейсеры Адмирал Кузнецов и Петр Великий в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на главную базу Северного флота РФ - Североморск, 3 января российскому Интерфаксу сообщил информированный источник.

Напомним, корабельная ударная авианосная группа во главе с Петром Великим покинула Североморск 15 октября 2016 года. В акваторию Средиземного моря она вошла в начале ноября 2016 года.

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