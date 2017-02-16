 

Венесуэла заблокировала вещание CNN на испанском языке

16 февраля 2017 г. 15:31
Источник: Левый берег

Венесуэла заблокировала вещание CNN на испанском языке.

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по телекоммуникациям Венеуэлы.

Комиссия назвала этот шаг "превентивной мерой" и отметила, что некоторые материалы телеканала являются "прямой атакой на мир и демократическую стабильность" в стране.

Из заявления следует, что CNN "искажает правду" и "разжигает агрессию" против Венесуэлы.

Ранее президент страны Николас Мадуро обвинил телеканал в попытках настроить президента США Дональда Трампа против венесуэльского руководства. Обращаясь лично к Трампу на государственном телевидении, он заявил: "CNN и Госдепартамент склоняют вас к ошибочной политике по отношению к Венесуэле", пишет The New York Times.

Вещание было заблокировано через неделю после выхода на CNN материала, в котором утверждалось, что посольство Венесуэлы в течение нескольких лет продавало паспорта гражданам Ирака. Отмечалось, что роль в этой схеме играл вице-президент страны Тарек Эль Айсами, против которого США накануне ввели санкции из-за его предполагаемого участия в схемах по незаконному обороту наркотиков.

Как отмечает NYT, англоязычный CNN в Венесуэле продолжает работать.

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