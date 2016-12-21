Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год

Верховная Рада ранним утром в среду приняла государственный бюджет на 2017 год (законопроект №5000).

Во втором чтении проект набрал 275 голосов, в третьем - 274 голоса. "За" проголосовали 122 депутатов "Блока Петра Порошенко", 74 депутата "Народного фронта" , 5 депутатов из "Самопомощи" (но большинство фракции воздержалось), 18 депутатов "Радикальной партии", 24 депутат из "Возрождения", 13 депутатов из "Воли народа", 18 внефракционных депутатов. "Батькивщина" вместе с "Оппоблоком" не дала ни одного голоса "за".

Доходы госбюджета-2017 ожидаются на уровне 721 млрд гривен, расходы - 790 млрд гривен. Дефицит бюджета определен на уровне 3% ВВП. В бюджете учтен курс гривны на уровне в среднем за год 27,2 гривен за доллар.

Однако на момент голосования окончательный текст бюджета обнародован не был.

"Принципы, на которых построен бюджет, - это реалистичность (расходы обеспечены реалистичными доходами; для примера, увеличение МЗП произойдет за счет детенизации, оживления спроса и роста экономики); перспективность (бюджет разработан, исходя из прогноза экономических показателей на ближайшие 3 года); приватизация (определенные правительством приоритеты дополнительно подкреплены финансовым ресурсом); а также прозрачность (бюджет внесен вовремя для обеспечения качественной дискуссии с парламентом)", - заявил депутатам министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, приоритетами госбюджета будут повышение обороноспособности и социальных стандартов, развитие образования, здравоохранение, целевая поддержка сельского хозяйства, развитие дорожной инфраструктурфы, стимулирование энергоэффективности, развитие культуры и поддержка местных бюджетов.

Данилюк напомнил, что проектом госбюджета-2017 учитывает повышение минимальной зарплаты в два раза - до 3200 гривен.

В связи с тем, что депутаты засиделись почти до пяти часов утра, пленарного заседания в среду не будет.

Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год еще в середине сентября, как того требуют нормы Бюджетного кодекса. Традиционно бюджет в Украине принимали в конце декабря, но правительство хотело, чтобы в этом году главный финансовый документ страны был принят вовремя, то есть до 1 декабря. Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2017 год на заседании 20 октября, но следующие чтения затянулись на два месяца.

Госбюджет на 2016 год был принят Верховной Радой 25 декабря в 4:05 утра; госбюджет на 2015 год - 29 декабря в 4:25 утра.