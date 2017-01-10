Верховный суд Украины отказал Азарову в удовлетворении его иска к СБУ и Лубкивскому

Верховный суд Украины отказал экс-премьер-министру Николаю Азарову в пересмотре решений двух судов и постановления коллегии судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по его иску к Службе безопасности Украины и экс-советнику экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Маркияну Лубкивскому.

Скан-копию соответствующего постановления Верховного суда от 22 декабря 2016 года опубликовал М.Лубкивский на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"В допуске к производству Верховным Судом Украины дела по иску Н.Азарова к СБУ, третье лицо – М.Лубкивский, о признании информации недостоверной и нарушающей личные неимущественные права истца - на уважение чести и достоинства, на неприкосновенность деловой репутации по заявлению Н.Азарова о пересмотре решения Шевченковского районного суда г.Киева от 5 февраля 2016 года, решения Апелляционного суда г.Киева от 7 апреля 2016 года, постановления коллегии судей судебной палаты в гражданских делах Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 19 октября 2016 года отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в тексте документа.

"Верховный Суд Украины поставил точку по делу Азаров против СБУ и Лубкивского. Экс-премьер-министр проиграл все судебные инстанции по делу", - прокомментировал постановление М.Лубкивский.