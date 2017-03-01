Верховный суд закрыл все дела против Иванющенко - Луценко

Верховный суд Украины закрыл все уголовные производства в отношении экс-нардепа от Партии регионов, бизнесмена Юрия Иванющенко, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня узнал, что Верховный суд без уведомления прокуратуры принял решение закрыть все дела по Иванющенко", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

Генпрокурор отметил, что это сделано "именно перед продлением санкций ЕС к арестованным активам Януковича и компании".

"У меня много эмоций и не меньше аргументов против этого решения. Но единственный выход - как можно скорее заменить состав ВСУ", - добавил Ю.Луценко.