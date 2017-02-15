 

Вице-мэр Харькова назвала Кернеса «сепаром»

15 февраля 2017 г. 10:47
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Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан в своем интервью, которое было посвящено открытию оздоровительного центра, назвала мэра Харькова Геннадия Кернеса «сепаром».

В 20-секундном ролике вице-мэр сказала: «И дай бог нашему мэру здоровья, пусть он продолжает делать то, что он делает. Хотя он сепар».

В горсовете фразу Гобуновой- Рубан назвали «вырванной из контекста».

По словам директора Департамента по вопросам информации и связей с общественностью  Юрия Сидоренко, интревью было записано на прошлой неделе. Сразу после круглого стола о проблемах переселенцев. На котором один  из депутатов назвал руководство города «сепаратистами». Вице-мер  разнервничалась и не сдержала эмоций.

«Это была злая ирония, на грани с сарказмом. Поэтому оно так смотрится», - сказал Сидоренко.

Видео: 

Светлана Горбунова-Рубан: дай Бог здоровья Кернесу, хотя он сепар

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