Вице-мэр Харькова назвала Кернеса «сепаром»

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан в своем интервью, которое было посвящено открытию оздоровительного центра, назвала мэра Харькова Геннадия Кернеса «сепаром».

В 20-секундном ролике вице-мэр сказала: «И дай бог нашему мэру здоровья, пусть он продолжает делать то, что он делает. Хотя он сепар».

В горсовете фразу Гобуновой- Рубан назвали «вырванной из контекста».

По словам директора Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Юрия Сидоренко, интревью было записано на прошлой неделе. Сразу после круглого стола о проблемах переселенцев. На котором один из депутатов назвал руководство города «сепаратистами». Вице-мер разнервничалась и не сдержала эмоций.

«Это была злая ирония, на грани с сарказмом. Поэтому оно так смотрится», - сказал Сидоренко.