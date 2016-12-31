Вилкул поддерживает план Пинчука по выходу из кризиса

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул поддерживает взгляды Виктора Пинчука о необходимости компромиссных действий для вывода Украины из кризиса и войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Давайте честно - это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты. Посмотрите, как на 112 канале я детально объяснил, почему поддерживаю в этом вопросе Пинчука. Тем более, что многое из озвученного им, я говорю каждый день уже два с половиной года. Подчеркну – чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину", – сказал Вилкул.

По его словам, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода и отношение изменится.

"Как бы не была против этого партия войны, которая сейчас раздувает конфликт и манипулирует, вырывая слова из контекста в статье в The Wall Street Journal", - подчеркнул депутат.