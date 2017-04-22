"Власти" аннексированного Крыма не будут пересматривать решение о запрете Меджлиса

Решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа не будет пересматриваться.

Об этом заявил самопровозглашенный глава комитета по делам межнациональных отношений и депортированным гражданам так называемого правительства Крыма Заур Смирнов, сообщают РИА Новости.

"Меджлис запрещен из-за экстремисткой деятельности, поэтому решение суда пересматриваться не будет. Обратного хода нет", - сказал он.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за включения в список экстремистских организаций в РФ.

В 2016 году так называемый "Верховный суд Крыма" вынес решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Крыму, заявил, что судебный запрет Меджлиса в Крыму будет расцениваться как объявление войны крымским татарам со стороны оккупационной власти.