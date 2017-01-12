 

Власти Германии установят одинаковый уровень дохода для мужчин и женщин

12 января 2017 г. 17:00
Источник: УНИАН
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По словам министра по делам семьи Мануели Швезиг, настало время "отменить табу" на публичное обсуждение размера зарплат, передает Европейская правда.

Впрочем, даже при поддержке правительства этот законопроект может столкнуться с сопротивлением парламента. Депутат от правящей партии ХДС Кристиан фон Штеттен заявил, что около 4000 компаний после принятия закона будут перегружены бюрократическими процедурами.

В случае принятия законопроект позволит сотрудникам компаний, где работают более 200 человек, видеть, сколько их коллеги в рамках одной компании зарабатывают на эквивалентной позиции.

Также одобренный правительством законопроект предусматривает, что предприятия, где работает более 500 сотрудников, должны будут регулярно публиковать обновления информации о структуре и размере заработной платы работников и "показать, что они придерживаются одинаковых правил оплаты труда".

По данным Deutsche Welle, в Германии мужчины в среднем зарабатывают на 21% больше, чем женщины, тогда как средний показатель по ЕС разницы в оплате труда мужчин и женщин составляет 16,5% по данным 2015 года. Даже с учетом того, что все больше женщин работают неполный рабочий день или на низкооплачиваемых работах, разрыв в оплате труда мужчин и женщин с одинаковой квалификацией остается на уровне 7%.

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