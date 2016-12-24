 

Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен попала в рейтинг 50 самых популярных людей страны

24 декабря 2016 г. 19:22
Источник: 112.ua
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Во Франции лидер французских ультраправых Марин Ле Пен вошла в рейтинг 50 самых популярных личностей страны по результатам опроса, который проводит французская газета Le Journal du Dimanche.

В рейтинге самых популярных личностей Ле Пен заняла 37-е место, обогнав на пять пунктов своего соперника на будущих президентских выборах во Франции, кандидата от республиканцев, бывшего премьера Франсуа Фийона, который оказался на 42-м месте.

Кандидат в президенты, экс-министр экономики в правительстве Франсуа Олланда Эммануэль Макрон занял 46-е место в рейтинге. По информации издания, самым популярным человеком в стране стал французский киноактер и комик Омар Си.

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