Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен попала в рейтинг 50 самых популярных людей страны

Во Франции лидер французских ультраправых Марин Ле Пен вошла в рейтинг 50 самых популярных личностей страны по результатам опроса, который проводит французская газета Le Journal du Dimanche.

В рейтинге самых популярных личностей Ле Пен заняла 37-е место, обогнав на пять пунктов своего соперника на будущих президентских выборах во Франции, кандидата от республиканцев, бывшего премьера Франсуа Фийона, который оказался на 42-м месте.

Кандидат в президенты, экс-министр экономики в правительстве Франсуа Олланда Эммануэль Макрон занял 46-е место в рейтинге. По информации издания, самым популярным человеком в стране стал французский киноактер и комик Омар Си.