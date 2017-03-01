Во Франции объединились антироссийские кандидаты в президенты

Два ведущих политика Франции объявили об объединении своих программ и выдвижении единого кандидата в президенты. Представитель партии зеленых Янник Жадо и социалист Бенуа Амон пойдут на выборы вместе, претендовать на высший пост будет последний. Об этом сообщает FRANCE 24. Отныне Амон имеет все шансы догнать лидеров.

Оба политика выступают за сохранение и ужесточение антироссийских санкций. Так, Бенуа Амон считает президента Франции Франсуа Олланда, также социалиста, политиком, "потакающим" России. "Это отношение благодушия в отношении Владимира Путина, я его не могу понять! Речь идет об агрессивном империализме со стороны русских, отвечать на него следует жесткостью и уж точно не благодушием", – заявил в ходе первичных выборов социалист.

Бывший кандидат в президенты Янник Жадо, представитель партии зеленых и союзник кандидата от Соцпартии, также не сторонник Кремля. Осенью 2016-го эколог, имеющий депутатский мандат Европарламента, призвал Франсуа Олланда отменить визит Путина в Париж. Тогда точку зрения критиков Кремля в Елисейском дворце приняли во внимание, программу встречи сократили, под воздействием чего от посещения Франции президент РФ отказался. Жадо в ходе развернувшейся тогда кампании называл Путина "мясником сирийского города Алеппо".

Напомним, что ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эро обвинил российские власти в организации предполагаемых хакерских атак на сайт и электронный почтовый ящик кандидата в президенты республики Эммануэля Макрона.