Во Франции задержали активисток Femen в масках Ле Пен, Путина и Асада

В воскресенье, 23 апреля, возле избирательного участка в городе Энен-Бомон на севере Франции, задержали активисток движения Femen. Об этом сообщается на странице движения в Twitter.

Перед зданием избирательного участка, куда приехала проголосовать лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен, активистки устроили акцию протеста. При этом они надели маски Марин Ле Пен и ее отца Жана-Мари Ле Пена, Владимира Путина и Башара Асада.

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В результате полиция задержала нескольких протестующих.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов, для участия в котором зарегистрировались 11 кандидатов