 

Во время теракта на ярмарке в Берлине погиб гражданин Украины

23 декабря 2016 г. 16:19
Источник: Левый Берег
160 просмотров

Немецкая полиция подтвердила, что среди погибших в результате теракта на новогодней ярмарке в Берлине 19 декабря погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", - написал он.

Посол выразил соболезнования близким погибшего.

"От имени украинского государства лично выражаю глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки", - добавил Мельник.

Напомним, 19 декабря в результате наезда грузовика на ярмарку около Мемориальной церкви кайзера Вильгельма погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее в Берлине терактом.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.