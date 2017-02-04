Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня

Воду в централизованный водопровод Авдеевки подают по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на 3-4 запуска, сказал глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

После этого питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, Донецкая фильтрационная станция, которая обеспечивает Авдеевку водой, обесточена с 30 января, как и весь город.

Возобновить электроснабжение так и не удалось. В субботу ремонтные бригады попали под очередной обстрел, несмотря на гарантии России обеспечить режим тишины, и не смогли отремонтировать линию электропередачи.