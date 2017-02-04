 

Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня

04 февраля 2017 г. 18:34
Источник: Левый берег
17 просмотров

Воду в централизованный водопровод Авдеевки подают по часам, примерно раз в сутки. Отфильтрованной воды хватит еще на 3-4 запуска, сказал глава городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

После этого питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, Донецкая фильтрационная станция, которая обеспечивает Авдеевку водой, обесточена с 30 января, как и весь город.

Возобновить электроснабжение так и не удалось. В субботу ремонтные бригады попали под очередной обстрел, несмотря на гарантии России обеспечить режим тишины, и не смогли отремонтировать линию электропередачи.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.