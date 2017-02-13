Военное положение в Украине может быть введено в случае массированного наступления войск РФ – Парубий

Военное положение в Украине может быть введено случае массированного наступления российских войск, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий, однако отмечает, что если оно будет введено, то на всей территории страны.

"Если военное положение должно быть введено, то его следует вводить на территории всей страны, но мы должны понимать, что речь идет об очень серьезной реорганизации системы управления государства, но, в случае массированного наступления российских войск, а как мы видим на примере Авдеевки, такое наступление возможно, решение о введении военного положения придется принимать", - сказал А.Парубий журналистам во время посещения воинской части в городе Дрогобыч Львовской области в понедельник.

Он напомнил, что такое решение должен инициировать президент Украины и Совет национальной безопасности и обороны, а парламент должен такое положение утвердить.

"Если этот вопрос будет инициирован СНБО и президентом, то я думаю, Верховная Рада без сомнений его поддержит", - сказал спикер.

А.Парубий также заявил, что вопрос о выборах на Донбассе является преждевременным до тех пор, пока на территории Украины размещены российские войска.

По его словам, до того времени, пока на украинской территории есть оккупационные войска, про выборы на Донбассе нет смысла говорить даже теоретически.

"Если там будет происходить какая-то политическая акция под названием "выборы" под дулами пьяных российских военных, то она не будет иметь никакого отношения к демократическим выборам", - сказал спикер украинского парламента.