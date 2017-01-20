 

Военное вторжение в Гамбию временно приостановлено

20 января 2017 г. 12:06
Источник: Левый берег
42 просмотра

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило военную операцию в Гамбии до полудня 20 января, чтобы дать возможность президенту Яйе Джамме добровольно сложить полномочия.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Если Джамме не выполнит эти условия, военная операция продолжится, заявили в ЭКОВАС.

Накануне силы ЭКОВАC по руководством генерала из Сенегала вошли в Гамбию. Это произошло после того, как Джамме отказался уступать полномочия избранному президенту страны Адаму Бэрроу и ввел в стране чрезвычайное положение.

ООН поддержала решение о военном вмешательстве.

Силы ЭКОВАС состоят из военнослужащих Нигерии, Мали, Того, Ганы и Сенегала.

Бэрроу в четверг принес присягу в посольстве Гамбии в Сенегале.

Яйе Джамме находился у власти более 20 лет. Он заявил, что не признает результаты прошедших в Гамбии выборов, поскольку считает, что они прошли с нарушениями.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.