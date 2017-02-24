Военный погиб от гранаты на полигоне в Житомирской области

Военнослужащий погиб из-за разрыва гранаты на полигоне в Житомирской области, сообщает военная прокуратура Центрального региона.

"Установлено, что 24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался", - сказано в сообщении.

Начато расследование по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

Напомним, ЧП на полигонах в последнее время случаются нередко. В середине декабря во время стрельб из миномета на полигоне в селе Тетеревка Житомирской области детонировавшая мина ранила и травмировала двоих старших солдат.

1 декабря на полигоне в Хмельницкой области при проверке территории после учений подорвались трое военнослужащих Центра разминирования.

5 октября в ходе учений на полигоне в Черниговской области в результате наезда БМП (боевой машины пехоты) погиб военнослужащий.

2 октября трое военнослужащих получили ранения на Яворовском полигоне (Львовская область) в ходе учений. Один из них поднял некий предмет, который взорвался.

16 сентября на Яворовском полигоне во время учений погиб военнослужащий. Ночью экипаж одной из боевых машин пехоты потерял ориентировку на местности, принял бортовые огни БМП, которая находилась впереди, за огни, подсвечивающие цель, и выстрелил. Снаряд пробил башню БМП и убил военного.

Один военный погиб, еще 10 получили ранения в июле в результате взрыва миномета во время стрельб на Широколановском полигоне в Николаевской области.

В мае на Яворовском полигоне во время стрельбы из гранатомета АГС-17 граната разорвалась на близком расстоянии от расчета. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.