Военный погиб в пятницу на Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб из-за обстрелов на Донбассе в пятницу, сообщает штаб АТО. Всего зафиксировано 10 обстрелов.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово, из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.

На Луганском направлении из тех же видов вооружения открывали огонь по Широкино, Сизому и Станице Луганской.

Напомним, в четверг силы АТО не понесли потерь в зоне боевых действий на Донбассе.