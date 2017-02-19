Военный пропал без вести в субботу на Донбассе

За субботу в зоне АТО пропал без вести украинский военнослужащий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий в составе Вооруженных сил Украины погибших нет, однако девять военнослужащих были ранены или травмированы. Кроме того, один военнослужащий пропал без вести", - отметил он.

Боевики 105 раз обстреляли позиции украинских военных 18 февраля. В районе авдеевской промзоны враг выпустил по позициям сил АТО около 70 снарядов из танка.

Как сообщалось, в пятницу на Донбассе погиб волонтер и были ранены четверо военных.