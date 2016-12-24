Военный рассказал о причинах провала на Светлодарской дуге

Тактические операции, не являющиеся частью стратегического замысла, в принципе лишены смысла, и наступление украинских военных на позиции сил ДНР на Светлодарской дуге не являются исключением. Об этом заявил лейтенант Нацгвардии Сергей Кутраков в эфире Шустер LIVE.

"Операция "О", очко. Это когда тактический маневр заканчивается провалом. И то, что произошло на Дуге, несмотря на качественно проведенную работу военных, – это операция "О". Я понимаю, почему это произошло: там "зеленка" (лесистый участок местности, – ред.), выдвинутая в нашу сторону, клин в сторону украинского фронта. И конечно же враг оттуда беспокоил наши позиции, тем более это на картах не очень красиво выглядит. Конечно же, нужно этот клинышек убрать", – пояснил Кутраков.

Он добавил, что наступление ВСУ было задумано для того, чтобы улучшить позиции войск. По его словам, пехота полностью выполнила поставленные перед ней задачи но, не получив достаточной артподдержки, вынуждена была отойти, понеся потери, в результате чего улучшить позиции не удалось. "Сейчас мы имеем то же самое, что имели на начало этой операции", – подчеркнул лейтенант.

По мнению Кутракова, подобные операции в принципе являются лишь бессмысленной тратой людских ресурсов. "Если войско стоит на месте, а может только топтаться в пределах километра или полутора километров, то ни о какой победе идти речь не может", – считает он.