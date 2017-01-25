 

Воевавший за "ДНР" бразилец получил 13 лет тюрьмы

25 января 2017 г. 21:02
Источник: Левый берег
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Мужчина входил в батальон террористов "Викинг".

Печерский районный суд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы гражданина Бразилии, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ДНР".

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Иностранец признан виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчину задержали в октябре прошлого года в аэропорту "Борисполь". Как установлено следствием, с сентября 2014 года по май 2015-го он находился в составе так называемого "1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

"Выполнял при этом функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Участвовал в боевых действиях в районе с.Вергулевка, Первомайское, Горловки, Старобешево, боях под Дебальцево, Донецком аэропорту. Вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал неоднократные разведывательные вылазки на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям", - говорится в сообщении.

Украина может отказать России в экстрадиции гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который воевал на Донбассе в составе добровольческих батальонов.

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