Вопрос санкций к Украине обсудят после завершения Евровидения-2017

Исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд подчеркивает, что возможность санкций в отношении Украины или России еще не обсуждалась, и прогнозирует, что этот вопрос будет рассмотрен после завершения конкурса.

"Нет ни одного решения относительно санкций, и эта тема не будет в повестке дня до завершения конкурса Евровидение. Возможные санкции будут обсуждаться уже после завершения песенного конкурса, проходящего в Киеве", - цитирует Й.О.Санда издание Deutsche Welle.

По его словам, исходя из факта, что в этом году "ситуация очень особая, очень сложная", введение санкций может усложнить ее еще больше для самих организаторов.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Юлию Самойлову с песней "Flame is Burning".

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей оккупированный РФ Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.

Позднее глава референс-группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что к Украине и России должны быть применены санкции за нарушение устава международного песенного конкурса "Евровидение" вплоть до отстранения на три года. Представитель EBU подчеркнул, что нарушение устава конкурса имело место и со стороны России, поскольку ее представители не принимали участия во всех обязательных мероприятиях перед конкурсом.

Он сообщил, что вопрос Украины и России будет рассмотрен на следующем заседании референс-группы 12 июня.