Восемь нардепов пропустили все заседания Рады в феврале

Общественное движение "Честно" проанализировало посещаемость народных депутатов Украины за февраль 2017 года.

Как отмечается на сайте движения, в феврале Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней и провела 12 пленарных заседаний. За это время ни разу не регистрировались и не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады:

Евгений Бакулин ( "Оппозиционный блок") - фигурант антикоррупционных расследований;

Дмитрий Добкин ( "Оппозиционный блок") - самый большой прогульщик в Аграрном комитете;

Олег Куприенко (СПЧ) - заместитель председателя регламентного комитета ВРУ. Нардеп должен следить за депутатской дисциплиной, но ранее был пойман на кнопкодавстве;

Александр Онищенко ("Воля народа") - нардеп-беглец, скрывающийся в Лондоне от уголовного преследования в отношении хищения имущества "Укргаздобыча";

Иван Балога (внефракционный) - один из закарпатского "клана Балог";

Константин Жеваго (внефракционный), - бизнесмен из списка Forbes;

Андрей Белецкий (внефракционный), - который пришел на пленарное заседание один раз за весь 8 созыв ВРУ;

Сергей Клюев (внефракционный), - которого Интерпол объявил в международный розыск.

В среднем среди фракций лучше всего посещали заседания депутаты "Батькивщины", хуже всего - депутаты группы "Возрождение".