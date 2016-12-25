 

Впервые за 6 суток силы АТО не понесли траты на Светлодарской дуге

25 декабря 2016 г. 13:28
Источник: Интерфакс-Украина
15 просмотров

Один украинский военнослужащий получил ранение под г.Авдеевка Донецкой области в субботу, погибших в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Авдеевка. Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.