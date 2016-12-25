Впервые за 6 суток силы АТО не понесли траты на Светлодарской дуге

Один украинский военнослужащий получил ранение под г.Авдеевка Донецкой области в субботу, погибших в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Авдеевка. Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.