Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью

12 мая 2017 г. 20:06
Источник: Интерфакс-Украина

Высший совет правосудия (ВСП) уволил 91 крымского судью за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Соответствующее решение ВСП принял на заседании в четверг, рассмотрев вопрос об увольнении 98 судей судов Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщается на сайте ВСП, эти судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационной коллегии судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной "Республики Крым" в составе РФ.

По мнению ВСП, такие действия порочат звание судьи и подрывают авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статуса, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду.

Как сообщалось, в конце марта прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета АРК, обвиняемых в государственной измене. Всего в суд направлен уже 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховного Совета АРК.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.