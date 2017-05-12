Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью

Высший совет правосудия (ВСП) уволил 91 крымского судью за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Соответствующее решение ВСП принял на заседании в четверг, рассмотрев вопрос об увольнении 98 судей судов Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщается на сайте ВСП, эти судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационной коллегии судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной "Республики Крым" в составе РФ.

По мнению ВСП, такие действия порочат звание судьи и подрывают авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статуса, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду.

Как сообщалось, в конце марта прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета АРК, обвиняемых в государственной измене. Всего в суд направлен уже 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховного Совета АРК.