 

Высший спецсуд отказался переносить дело Ефремова в Киев

19 января 2017 г. 15:00
Источник: Укринформ
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Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение не переносить разбирательство дела бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова из Старобельского районного суда Луганской области в Печерский районный суд Киева.

Такое решение суд принял на заседании в четверг, отказав в удовлетворении соответствующего ходатайства адвокатам Ефремова.

Старобельский райсуд 16 января начал подготовительное заседание в деле бывшего члена Партии регионов. Однако защитники Ефремова считают незаконным и нелогичным разбирательство его дела в Старобельском суде, поскольку судьи этого суда не имеют достаточного 5-летнего профессионального стажа.

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