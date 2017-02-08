 

Взаимодействие авиавластей Украины и ЕС будет усилено

08 февраля 2017 г. 15:33
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины 8 февраля 2017 года принял распоряжение "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к введению совместного авиационного пространства Украины с Европейским Союзом и его государствами-членами".

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на его главу Владимира Омеляна, распоряжение разработано с целью выполнения обязательств рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и его государствами-членами, а также парафированного соглашения о совместном авиапространстве.

В.Омелян отметил, что утверждение и внедрение плана мероприятий позволит усилить взаимодействие органов исполнительной власти Украины в сфере авиационного транспорта с соответствующими структурами Европейского Союза (Европейская Комиссия и Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA), установить прямой диалог в рамках создаваемого в соответствии с соглашением о САП совместного комитета, начать транспонирование в национальное законодательство соответствующих требований и стандартов авиационного законодательства ЕС, принять эффективные авиационные правила Украины во всех сферах авиационной деятельности и ужесточить требования в сфере безопасности полетов при технической поддержке со стороны ЕС.

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